Ultime Notizie – “Armi a lungo raggio? Dipende solo da Usa”

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Senzaè difficile noncondurre una missione offensiva, ma anche difensiva”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ieri nel corso di una conferenza stampa congiunta a Praga con il primo ministro ceco, Petr Fiala. “Stiamo parlando (della fornitura di, ndr) sistemi acon gli Stati Uniti,da loro oggi”, ha detto ancora, aggiungendo che l’Ucraina è in trattative anche con altri suoi alleati occidentali. Il presidente ucraino incontrerà quindi oggi a Istanbul il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rende noto il quotidiano filo governativo turco Sabah. In discussione, l’estensione dell’accordo sulle esportazioni di grano. E’ oggi la vigilia del 500esimo giorno dall’inizio della ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Attacchi con droni: esplosioni a Kiev e Odessa, a Leopoli 10 morti Corriere della Sera

