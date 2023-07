Ultime Notizie – 6 morti | due feriti gravi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 luglio 2023) Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E' di seie di dueil bilancio dell'incendio scoppiato, intorno all'1.20, nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza.