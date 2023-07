UFFICIALE – Kolasinac è dell’Atalanta

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il difensore ha firmato il contratto con la Dea, rinforzo mancino per mister Gasperini Dopo aver concluso le visite mediche, Seadè a tutti gli effetti un nuovo calciatore. Il giocatore, al Marsiglia nell’ultima stagione, sbarca ora in Serie A, di conseguenza è già finito nel mirino dei fantallenatori che studiano le prime strategie per la prossima stagione. A comunicare la notizia è stata la stessa Atalanta tramite una nota apparsa sui propri canali ufficiali: “Atalanta B.C. è lieta di annunciare che il calciatore Sead Kolašinac si è legato al Club nerazzurro dopo la stagione e mezza (da gennaio 2022 a maggio 2023) disputata in forza all’Olympique Marsiglia, con cui ha collezionato complessivamente 58 presenze con 4 gol e 2 assist. Difensore mancino bosniaco, con cittadinanza tedesca, è nato a Karlsruhe il 20 giugno 1993, ...

Nuovo colpo per l' Atalanta . Dopo l'arrivo di, ecco Mitchel Bakker dal Bayer Leverkusen. Ad annunciarlola stessa società di Bergamo con tanto di comunicato pubblicato sul sito e sui canali social. "Atalanta B. C. comunica di ...l'arrivo a parametro zero di Seada parametro zero all'Atalanta. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo.

