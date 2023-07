Ufficiale | Giuntoli è il nuovo football director della Juve

(Di venerdì 7 luglio 2023) È arrivato l’annuncioper quanto riguarda il passaggio del ds dal Napoli allaCristianoè con noi!è il nostro. Benvenuto! —ntusFC (@ntusfc) July 7, 2023 La società bianconera lo ha presentato con una breve nota Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristianoha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Oraè con noi. LA STORIA DI ...

