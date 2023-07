UFFICIALE – Frattesi all’Inter | c’è la firma! Ufficiali anche due importanti rinnovi

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 7 luglio 2023) Colpo di mercato dell’Inter che si assicura dal Sassuolo Davidedopo aver ceduto in Arabia Saudita il croato Marcelo Brozovic per 18 milioni. Per il giovane centrocampista azzurro contratto fino al 2028 a 2.8 milioni di euro a stagione.arrivae mette fine a una telenovela di mercato sul suo futuro che teneva banco da varie settimane. Al giocatore nato a Roma erano infatti interessate più squadre della nostra Serie A, oltre al Brighton di De Zerbi. Al Sassuolo andranno 25 milioni di euro, il cartellino del giovane Mulattieri che ha fatto molto bene a Frosinone conquistando la A, e alcuni bonus. Su questa cifra che in totale sfiora i 35 milioni di euro ricordiamo che il Sassuolo deve riconoscere alla Roma il 30% del corrispettivo, circa 10 milioni dunque. Proprio la Roma, più del Milan e delle altre big ...