UFFICIALE – Di Gregorio blindato dal Monza dopo le voci sull’Inter

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si è segnalato anche il nome di Didelfra i possibili portieri per l’Inter in caso di rivoluzione, come sembra. I brianzoli però hannol’ex nerazzurro con un rinnovo a lunga scadenza. LA “RISPOSTA” ALL’INTER – “ACcomunica che Michele Diha rinnovato il suo contratto con il Club fino al 30 giugno 2027. Arrivato in biancorosso nell’estate 2020, il portiere ha collezionato 110 presenze col, vivendo da protagonista la Promozione in Serie A e il primo storico campionato nella massima serie dei brianzoli. Complimenti Michele!” A breve, per i primi avversari in Serie A, previsto l’annuncio di Roberto Gagliardini da svincolato. Fonte: ac.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...