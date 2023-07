UFFICIALE | Crespo rinnova come allenatore dell'Al-Duahil

(Di venerdì 7 luglio 2023) Hernánresta alla guida'Al-Duhail. Lo ha confermato lo stesso club qatariota: il tecnico argentino, ex giocatore di Inter,...

Hernán Crespo resta alla guida dell'Al-Duhail. Lo ha confermato lo stesso club qatariota: il tecnico argentino, ex giocatore di Inter, Parma, Lazio e Milan, ha prorogato il contratto per un'altra stag ...Hernan Jorge Crespo, nell'estate del 1996, era un ventunenne di belle speranze che giocava nel River Plate. Una delle due squadre migliori d'Argentina. Il Parma doveva prendere un ...