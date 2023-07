UFFICIALE – Comunicati gli orari delle prime quattro giornate di Serie A | quando gioca il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) La nuova Serie A ha preso forma nei giorni scorsi: ora sono stati diramati anche gliufficialigiornate della stagione. Ilentreranno nella nuova stagione da campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia. I ragazzi di Rudi Garcìa dovranno difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. Ci saranno diversi cambiamenti in casa, a partire dalla rosa. Kim volerà in Germania al Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria. Resta da monitorare con attenzione la situazione di Victor Osimhen che potrebbe andare al Psg se Mbappe dovesse lasciare i parigini. Ufficializzati glidei primiimpegni deldi Garcìa Compito difficile, dunque, per il nuovo tecnico francese del ...