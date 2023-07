UFFICIALE – Bakker è un nuovo giocatore dell’Atalanta Il comunicato

(Di venerdì 7 luglio 2023) Mitchelè ufficialmente un. Ecco ildella società nerazzurra L’Atalanta ha dato l’ufficialità sull’arrivo dell’esterno ex Leverkusen Mitchel. Ecco ilsul sito della società nerazzurra. IL– «Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel. Esterno mancino olandese classe 2000, è cresciuto alla scuola calcistica dell’Ajax con cui arriva ad esordire in prima squadra a 18 anni nella coppa nazionale. Nell’estate del 2019 si trasferisce al Paris Saint Germain: in Francia disputa due stagioni totalizzando 45 presenze complessive, comprese 10 partite in ...

La tanto attesa ufficialità del nuovo esterno sinistro dell'Atalanta è arrivata a metà mattinata Si pensava a un brindisi a pranzo, ma il primo vero acquisto della sessione estiva del calciomercato de ...