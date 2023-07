UEFA | Traverso | “Milan? Non dovrebbe avere problemi con il Fair Play”

A chiarire la situazione, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è Andrea, responsabile Sostenibilità finanziaria all'. Queste le sue parole: Il tanto criticato Fair Play "Non ...Tutto perfetto, tranne che Brozovic si è messo dirispetto ai piani del club e anche dei ...limitare il passivo di bilancio ed evitare di incorrere nelle maglie delle nuove regole della. ......a tempo di record senza che nessun comitato o funzionario pubblico si mettesse diper ... "Stando alla situazione attuale " fanno sapere dall'" l'Italia è in grave ritardo".

Andrea Traverso della UEFA spiega il nuovo Fair Play Finanziario Calcio e Finanza

Lo dice Andrea Traverso, colui che può considerarsi a ragione l'inventore del rinnovato FFP Uefa. Parlando alla Gazzetta dello Sport, Traverso ha provato a chiarire gli obiettivi che si pone la Uefa ...Andrea Traverso, membro della UEFA, ha parlato delle possibili sanzioni che l'organo sportivo europeo potrebbe predisporre ai danni della Juve ...