Lo afferma il ministro per le imprese, Adolfo, intervenendo all'assemblea generale di Assovetro. Quindi ''per quanto riguarda l'circolare siamo convinti di essere dalla parte della ...... anche tenendo conto delle indicazioni dell'indagine, su quelli che sono i veri problemi del settore di cui ci stiamo occupando nell'ambito del tavolo di confronto avviato dal ministroe ...- Il nome di Giancarlo Giorgetti, ministro dell', è comparso nelle carte che hanno messo ... - Adolfo, ministro per le Imprese e il Made in Italy, ha querelato invece Report per una puntata ...

Ue, Urso: "Su economia circolare stabilire principio neutralità tecnologica" Adnkronos

I prezzi dei biglietti aerei sono alle stelle e il governo Meloni, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso in campo, vuole provare a fare pressing sulle compagnie per abbassarli. In ogni ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Sull’economia circolare ”siamo convinti che l’Europa deve stabilire il principio della neutralità tecnologica, quindi indica l’obiettivo da raggiungere, definisce le regole ...