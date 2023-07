Udinese | ufficiale l’arrivo di Lucca dal Pisa

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ilha ufficializzato la cessione di Lorenzoall’. Tutti i dettagli sull’attaccante ex Ajax Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato il passaggio di Lorenzoall’. L’attaccante era stato in presti all’Ajax nell’ultima stagione. COMUNICATOSporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto), alla societàCalcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzoal quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale.

VISITE MEDICHE OK PER LUCCA- Dopo la stagione passata in prestito all'Ajax, l'attaccante ...Ecco la nota: 'Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto), alla societàCalcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo ...' Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con diritto di riscatto), alla societàCalcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al quale ...

“Forza fisica, talento e senso del gol, è questo il biglietto da visita del nuovo attaccante bianconero: Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva in prestito con la ...Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo attaccante dell’Udinese. Ecco il comunicato del club friulano, che ha presentato anche il baby centravanti: “Forza fisica, talento e senso del gol, è questo ...