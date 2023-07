Udinese | UFFICIALE | colpo Lucca per l'attacco

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lorenzopassa dal Pisa all': l'attaccante, reduce dall'esperienza olandese con l'Ajax, si trasferisce in Friuli...

Per l'ex, pagato lo scorso anno dai colchoneros 12 milioni di euro più 6 di bonus e il ... ma ancora non è partita nessuna trattativa. La Juve ha registrato la disponibilità dell'...anche Quina all', Bellanova al Torino e il riscatto di Dia da parte della Salernitana. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E ...anche Quina all', Bellanova al Torino e il riscatto di Dia da parte della Salernitana. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E ...

Ufficiale: Lorenzo Lucca in prestito con diritto di riscatto all'Udinese SestaPorta.News Pisa

Forza fisica, talento e senso del gol, è questo il biglietto da visita del nuovo attaccante bianconero: Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva in prestito con la formula ...Forza fisica, talento e senso del gol, è questo il biglietto da visita del nuovo attaccante bianconero: Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva in prestito con la formula ...