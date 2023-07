Udinese | l'obiettivo è cedere Becao Ecco perché

LA LAZIO SU LOPEZ - Il francese Maxime Lopez, cresciuto nel Marsiglia e dal 2020 al Sassuolo, è l'della Lazio. Pronta l'offerta per il Sassuolo., VISITE MEDICHE OK PER LUCCA- Dopo ...... Campoccia/, Lotito/Lazio, Luca Percassi/Atalanta e De Laurentiis/Napoli, insieme all'... L'realistico è quello di arrivare a 900 milioni di euro all'anno, con l'ipotesi più concreta che ...dei giallorossi oltre a quello di cercare un centravanti , è quello di aggiungere muscoli ... Dall'Italia invece monitorato lo svincolato Pereyra (32 anni), exche chiede poco più di 1 ...

Udinese, obiettivo Bergvall, 2006 del Djugardens Udinese Blog

Il Cjarlins Muzane comunica l’ingaggio di Matteo Bassi per la stagione 2023-24. Centrocampista, classe 2004, muove i suoi primi passi calcistici a Tricesimo, il suo paese, allenato dall’ex nazionale ...(ANSA) - UDINE, 07 LUG - Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il Club friulano sui propri canali ufficiali. Arriva dal Pisa con la formula del prestito con diritto di ...