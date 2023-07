Ucraina | Zelensky | ' La controffensiva va a rilento | ma non ci ritiriamo come i russi'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Volodymyrha ammesso durante la sua visita a Praga che ladi Kiev sta andando a, ma ha insisitito che l'esercito ucraino sta avanzando. 'L'offensiva non è veloce, ...

ha affermato che la lentezza nella fornitura di armi all'ha ritardato la controffensiva di Kiev, permettendo alla Russia di rafforzare le proprie difese nelle aree occupate. La tappa ...... dell'integrazione euro - atlantica dell', del vertice della NATO, delle garanzie di sicurezza e dell'attuazione della formula di pace. Venerdì si apprende dai media ucraini......è stato prima in Bulgaria, dove il premier Nikolai Denkov ha firmato una dichiarazione di appoggio all'adesione dell'all'Alleanza Atlantica, e dopo in Repubblica Ceca. Qui,...

Ucraina, Zelensky: "Alla Nato chiediamo passi concreti per la nostra adesione" | Usa pronti a fornire bombe a grappolo TGCOM

E poi, il prossimo vertice Nato. Giovedì, invece, Zelensky è stato prima in Bulgaria, dove il premier Nikolai Denkov ha firmato una dichiarazione di appoggio all’adesione dell’Ucraina all’Alleanza ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 499. Volodymyr Zelensky chiede alla Nato passi concreti per l'adesione del suo Paese all'Alleanza Atlantica. Il presidente dell'Ucraina ha incontrato il president ...