07 lug 07:59: alla nato chiediamo passi concreti per l'adesione all'Volodymyrha invitato i leader della Nato a compiere passi concreti verso l'adesione dell'all'Alleanza Atlantica, in occasione del vertice di Vilnius, in Lituania, della ...L', per bocca del presidente, accusa esplicitamente i russi di aver minato l'impianto. Accusa che non ha trovato riscontro nelle indagini e nelle ispezioni, dei giorni passati, ......è stato prima in Bulgaria, dove il premier Nikolai Denkov ha firmato una dichiarazione di appoggio all'adesione dell'all'Alleanza Atlantica, e dopo in Repubblica Ceca. Qui,...

Ucraina, Zelensky: "Alla Nato chiediamo passi concreti per la nostra adesione" | Usa pronti a fornire bombe a grappolo TGCOM

9 morti: questo il bilancio, purtroppo ancora parziale, dell'attacco a Leopoli avvenuto nella notte di ieri. I soccorsi continuano a scavare.La guerra in Ucraina giunge al giorno 499. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente ceco Pavel e ha poi confermato di avere in programma un viaggio in Turchia per incontrar ...