Ucraina | Usa confermano l' invio di bombe a grappolo a Kiev | Zelensky | Con Erdogan trattative molto importanti

Mae Russia non aderiscono alla convenzione.07 lug 20:37 Casa Bianca conferma l'invio di bombe a grappolo a Kiev Gliforniranno bombe a grappolo all', nonostante i rischi per i civili, che Kiev si è impegnata per iscritto a ...Le munizioni a grappolo 'sono già usate nella guerra inda entrambe le parti: la differenza è che la Russia leper attaccare e invadere l', mentre Kiev leper proteggersi dall'...

Ucraina, Usa inviano bombe a grappolo. Mosca: 'Pericolosa escalation' - Mondo Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 499. Dopo aver fatto tappa a Praga e Bratislava, Zelensky incontra ad Ankara il presidente turco Erdogan: "Trattative molto importanti su sicurezza e formula di p ...Prima le indiscrezioni del New York Times, seguite da quelle del Washington Post. Ma quelli che finora erano soltanto rumors sui principali organi di stampa americani, hanno ricevuto la loro conferma: ...