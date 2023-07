Ucraina | Usa | “Bombe a grappolo a Kiev | ok di Biden”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni aall', per sostenere la controffensiva dinella guerra contro la Russia. Il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan ha confermato che il presidente Joee i suoi consiglieri hanno adottato "una decisione unanime" a favore dell'invio di munizioni aall'nell'ambito del nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari. Nella fornitura sono inclusi anche veicoli corazzati Bradley e Stryker e una serie di munizioni, come proiettili per obici e il High Mobility Artillery Rocket System, sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità. "L'ha fornito garanzie sull'uso che ne farà. La Russia ha usato munizioni a ...