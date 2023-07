Ucraina | Tajani | ‘lavoriamo per pace | bene se Cina vuole dire una buona parola’

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Noi certamente vogliamo e lavoriamo per la. Ben venga la missione di Zelensky in Turchia”, che “è determinante per far proseguire l’accordo tra Russia eper far passare il grano dall’verso l’Africa, perchè senza quel grano milioni di persone rischiano la fame e quindi un incremento dei flussi migratori verso il Nord e quindi anche verso l’Italia. Per noi è fondamentale che rimanga quell’accordo e stiamo lavorando, è un accordo di, è un accordo che aiuta i più deboli. L’altra cosa sulla quale si può concretamente trovare un accordo tra russi e ucraini è la centrale di Zaporizhzhia: abbiamo proposto una zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia per impeche ci sia un disastro nucleare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e ...

Ucraina: Tajani, ‘lavoriamo per pace, bene se Cina vuole dire una ... Il Sannio Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Palazzo Chigi la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya, alla quale "ho riba ...