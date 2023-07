Ucraina | l' Onu parla di 9 mila civili uccisi tra cui 500 da inizio guerra | ma sono molti di più

Dall'inizio dell'invasione russa dell'del 24 febbraio 2022 sono rimasti uccisi oltre 9.000 civili ucraini, di cui 500 bambini, secondo l', che parla di stime prudenti. "Oggi purtroppo abbiamo passato una nuova triste pietra ...Un tragico bilancio: dall'inizio dell'invasione russa dell'del 24 febbraio 2022 sono rimasti uccisi oltre 9.000 civili ucraini, di cui 500 bambini, secondo l', che parla di stime prudenti. "Oggi purtroppo abbiamo passato una nuova triste pietra ...07 lug 16:02: 9mila civili ucraini morti dall'invasione, 500 sono bambini Dall'inizio dell'invasione russa dell', il 24 febbraio 2022, sono rimasti uccisi oltre 9mila civili ucraini, tra i quali 500 ...

Onu, 9000 civili ucraini morti dall'invasione, 500 bambini Tiscali Notizie

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022 sono rimasti uccisi oltre 9.000 civili ucraini, di cui 500 bambini, secondo l'Onu, che parla di stime prudenti.