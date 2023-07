Ucraina | le toccanti immagini della madre che rivede i figli dopo più di un anno

La7.it - In un toccante video pubblicato online si vede una madreche si riunisce coi suoi figli dopo più di un anno. I bambini erano stati portati illegalmente in Russia dopo che la mamma, ...Non solo in. Perché quel conflitto è parte della "Terza guerra mondiale a pezzi" denunciata da Papa Francesco. "Testimonianze inedite eraccontate da Nello Scavo, giornalista e ...... è stato testimoniato dai numerosi ospiti invitati e presenti l'Assemblea, alcuni con... Caritas Diocesana, Anpas, Amici della lirica, Comunità Macedone, ComunitàPiacenza, Comunità ...

Ucraina, le toccanti immagini della madre che rivede i figli dopo più ... TGLA7

Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, ha detto che la Russia sarà ritenuta responsabile di questi crimini ...Una serie podcast in quattro episodi per raccontare la guerra in Ucraina dal momento in cui è scoppiata fino a questi giorni, guardando soprattutto al futuro. Non solo in Ucraina. Perché quel conflitt ...