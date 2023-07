Ucraina e business degli armamenti | ecco chi ci guadagna L’inchiesta su FQ MillenniuM in edicola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Stiamo vedendo , diciamo, opportunità per le vendite internazionali… Naturalmente anche per le tensioni in Europa orientale. Sono pienamente convinto che otterremo dei benefici”. È il 25 gennaio 2022, un mese prima dell’inizio dell’invasione russa in. Greg Hayes, presidente e amministratore delegato di Raytheon Technologies, multinazionale fra le più grandi al mondo nel settore difesa e aerospazio, risponde così alla domanda di un analista sulle prospettive di affari nel settore, durante la call di presentazione dei risultati aziendali del quarto trimestre 2021. Parlando dei vari scenari di tensione globale, dal Medio Oriente all’Indopacifico, Hayes precisa che in caso di “ostilità” il “beneficio non sarebbe immediato”, perché inizialmente si assisterebbe a una “riallocazionearsenali già disponibili”. Ma ci ...