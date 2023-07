Ucraina | bombe a Odessa e a Mykolaiv Oggi | Zelensky da Erdogan

...ha firmato una dichiarazione di appoggio all'adesione dell'all'Alleanza Atlantica, e dopo in Repubblica Ceca. Qui, Zelensky ha ricevuto il sostegno del presidente ceco, Petr Pavel. Lea ...Il Pentagono fornirà ordigni con un 'dud rate' ridotto 'con un minor rischio che restino inesplose provocando danni ai civili'. Lukashenko: 'Prigozhin è a San Pietroburgo, non qui'. Zelensky promette ...... Una ragazza di 22 anni accusa il figlio di Ignazio La Russa di averla drogata e violentata dopo una serata in discoteca • Gli Stati Uniti sarebbero in procinto di inviare ina ...

Ucraina, "Usa forniranno bombe a grappolo a Kiev" Adnkronos

Quasi cinquecento giorni di guerra e l’allarme aereo è risuonato di nuovo in alcune regioni ucraine di Kiev, Odessa e Mykolaiv. Si scava ancora sotto le macerie a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, co ...Sale a 9 il numero delle vittime a Leopoli. Zelensky atteso per oggi in Turchia per discutere l'accordo sul grano.