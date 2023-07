Ucraina | bombe a Odessa e a Mykolaiv Oggi | Zelensky a Istanbul

...ha firmato una dichiarazione di appoggio all'adesione dell'all'Alleanza Atlantica, e dopo in Repubblica Ceca. Qui, Zelensky ha ricevuto il sostegno del presidente ceco, Petr Pavel. Lea ...Un'altra fonte ha affermato al quotidiano che a questo punto lea grappolo 'sono necessarie al 100 per cento' per consentire la controffensiva. Kiev da tempo fa pressioni per ricevere ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Usa,a grappolo all'Cosa sono e come cambieranno la guerra

“Terrorismo” e “crimine di guerra”: Europa e Zelensky condannavano l’uso di… Il Fatto Quotidiano

LEOPOLI (UCRAINA) - Sono almeno 9 i morti e 42 i feriti coinvolti nell'attacco russo su Leopoli, secondo il bilancio aggiornato del ministero degli Affari interni ucraino su Telegram. Quarantadue i fe ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 499. Volodymyr Zelensky chiede alla Nato passi concreti per l'adesione del suo Paese all'Alleanza Atlantica. Il presidente dell'Ucraina ha incontrato il president ...