Ucraina | Biden | Usa forniranno bombe a grappolo | servono a Kiev

(Di venerdì 7 luglio 2023) Washington, 7 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni aall', per sostenere la controffensiva dinella guerra contro la Russia. La fornitura è compresa nel nuovo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari. Sono inclusi anche veicoli corazzati Bradley e Stryker e una serie di munizioni, come proiettili per obici e il High Mobility Artillery Rocket System, sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità. E' stata "una decisione difficile", ha dettoalla Cnn. "E' stata una decisione molto difficile per me. Ne ho parlato con i nostri alleati e ne ho discusso con gli amici al Campidoglio. Gli ucraini stanno esaurendo le munizioni. Questa è una guerra che ruota attorno alle munizioni", ha aggiunto facendo riferimento alla decisione "di transizione" adottata ...

NEW YORK Il presidente Joeparte per l'Europa portando le bombe a grappolo per l'. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan , spiegando che sono una necessità strategica. Il ...Nonostante le smentite di rito, Joesupera la resistenza dei suoi alleati e decide di inviare bombe a grappolo all'nell'ambito di un nuovo pacchetto di aiuti per 800 milioni di dollari. Il presidente americano è riuscito ...07 lug 20:32 Usa: "Kiev non entrerà nella Nato come risultato di Vilnius" 'L'non entrerà ... 'L'amministrazione- ha aggiunto - è fiduciosa che la Svezia entri nella Nato in un futuro non ...

Le forze ucraine avanzano nel Donbass. Via libera di Joe Biden all'invio di bombe a grappolo - La Casa Bianca conferma l'invio di bombe a grappolo a Kiev. Sullivan: "Una decisione unanime" - La Casa Bianca conferma l'invio di bombe a grappolo a Kiev. Su RaiNews

Nonostante le smentite di rito, Joe Biden supera la resistenza dei suoi alleati e decide di inviare bombe a grappolo all’Ucraina nell’ambito di un nuovo pacchetto di aiuti per 800 milioni di dollari.Prima le indiscrezioni del New York Times, seguite da quelle del Washington Post. Ma quelli che finora erano soltanto rumors sui principali organi di stampa americani, hanno ricevuto la loro conferma: ...