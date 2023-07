Ucraina | Biden | Usa forniranno bombe a grappolo | servono a Kiev

Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all', per sostenere la controffensiva di Kiev nella guerra contro la Russia. La fornitura è ... ha detto il presidente Joe...Joerompe gli indugi e autorizza l'invio delle controverse munizioni a grappolo a Kiev, ignorando l'imbarazzo di alleati come Germania e Francia, gli appelli degli attivisti per i diritti civili e ...... Jake Sullivan ha confermato che il presidente Joee i suoi consiglieri hanno adottato "una decisione unanime" a favore dell'invio di munizioni a grappolo all'. "L'- ha aggiunto -...

Le forze ucraine avanzano nel Donbass. Via libera di Joe Biden all'invio di bombe a grappolo - Biden: "Sulle bombe a grappolo è stata presa una decisione difficile" - Biden: "Sulle bombe a grappolo è stata presa una decisione difficile" RaiNews

Il presidente statunitense ha confermato alla Cnn la decisione dell'invio di queste armi letali all'Ucraina dopo aver ottenuto le rassicurazioni del caso ...Washington, 7 lug. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti rompono gli indugi e inviano munizioni a grappolo all'Ucraina, per sostenere la controffensiva ...