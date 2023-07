Uccp di San Giorgio del Sannio | buoni riscontri per la Cgil

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEmergono alcune possibilità dall’incontro tenuto lo scorso 4 luglio con il Direttore Generale della Asl di Benevento, Dott. Volpe, il quale ha ribadito la volontà di tenere in piedi il servizio di assistenza medica territorialecon sede a Sandel, ideato a suo tempo sotto forma di progetto sperimentale, avviato grazie al prezioso contributo di una cooperativa di medici e sanitari che in questi anni hanno saputo garantire con professionalità, abnegazione e dedizione una opportuna assistenza all’intero territorio circostante l’hinterland beneventano, un progetto che, in quanto tale, aveva anche una sua scadenza. Ebbene oggi questa scadenza cade nel bel mezzo di una ben più ampia problematica che la sanità tutta sta attraversando ad ogni livello, e per la quale laha ...

Si è diffuso in paese preoccupante allarme circa la eventuale chiusura del Centro medicoin viale Manzoni. Si dice che il Centro ha superato la fase sperimentale e si dovrà ritornare ...di......essere prorogata di almeno 90 giorni l'operatività dell' Unità complessa di cure primarie a... 'Preso atto della fine del progetto sperimentale denominato- spiega la coop - prevista per il 19 ...... specie nelle aree territoriali interne, di presidi territoriali funzionanti, come è quello diGiorgio del Sannio, e come dovrebbe essere in lungo e in largo sui territori del perimetro ...

