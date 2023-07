Twitter minaccia di citare in giudizio Threads

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo il lancio da parte di Meta della nuova piattaformadiinMeta Platforms. Secondo, Meta si è impegnata in “appropriazione indebita sistematica, intenzionale e illegale dei segreti commerciali di”. Elon Musk contro: “È un app finta”.hato

All'indomani dell'uscita di Threads , la nuova piattaforma testuale lanciata da Zuckerberg destinata a sfidare, ecco che il colosso di Elon Muskgià una battaglia legale contro Meta . In un prima lettera - inviata da Alex Spiro , avvocato del Ceo di Tesla, al fondatore di Facebook - il legale ...Secondo il contenuto della lettera il social di Musk esprime la 'forte preoccupazione che Meta abbia abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale' di, acusando la holding ...La lettera inviata da Alex Spiro, l'avvocato personale di Musk e socio dello studio legale Quinn Emanuel, è una sorta di 'di azione legale ' a tutti gli effetti.chiede a Meta di ...

Elon Musk accusa Threads di plagio. E con una lettera minaccia azioni legali.