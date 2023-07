Tuttosport – Morata | l’Atletico Madrid di Cerezo gela Milan e Roma | “Non credo proprio”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-06 22:47:03 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Il futuro di Alvaroè ancora tutto da definire. Per l’attaccante delnegli ultimi giorni è stato registrato un interessamento del, e alcune voci provenienti dalla Spagna avevano parlato anche di un tentativo dellaper riportare lo spagnolo in Serie A. Il contratto dell’ex Juventus è in scadenza nel 2024, e sulla sua situazione si è voluto esprimere il presidente dei Colchoneros Enrique: “Non abbiamo notizie sul futuro di” In un’intervista concessa a Cadena COPE, il numero uno del club spagnolo ha dichiarato: “Non abbiamo notizie sulla situazione futura di, ma mi ...