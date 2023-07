Tuttosport – l’Atalanta Under 23 prenota un posto in Serie C

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-07 17:50:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Il Consiglio Federale, che si è tenuto oggi 7 luglio 2023 a Roma, ha sancito il respingimento dei ricorsi di Siena e Reggina avverso la mancata iscrizione ai campionati di Lega Pro eB in cui giocherà il Lecco che, invece, ha visto accolto il suo ricorso. A prescindere dall’eventualità in cui i club esclusi cosi come quelli non riammessi ricorrano al Collegio di Garanzia del Coni per vedere riconosciute le proprie stagioni, l’esclusione del Siena spalanca le porte alla presenza in Lega Pro della seconda23 dopo la Juve, diventata dalla scorsa estate Next Gen. Atalanta23 verso laC grazie ai criteri per i ripescaggi I criteri per la composizione degli organici danno priorità ai ...