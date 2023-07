Tutto sugli investimenti Esg alla prossima ‘Euronext Sustainability Week’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 7 luglio 2023) A Milano dal 4 all’8 settembre dibattiti pubblici e incontri tra aziende e investitori per condividere la propria visione strategica Crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Questi i temi al centro della, in programma a Milano dal 4 all’8 settembre e organizzata da Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext. Una settimana che vedrà sia momenti di dibattito pubblico sia occasioni di incontro diretto tra aziende, società e investitori. Esperti e opinion leader condivideranno infatti la propria visione strategica e presenteranno casi d’eccellenza in tema di green finance durante quattro giornate tematiche dedicate a diversi aspetti della finanza sostenibile, realizzate in collaborazione con i Sustainable Finance Partner. Si parlerà di: Durante la Euronext ...