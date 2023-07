Tutte le funzionalità (e i problemi) di Threads

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) Come Twitter, ma più “bello” (e ricco di criticità). La società di Mark Zuckerberg, Meta, ha rilasciato oggi sul mercato, l’app-clone del social di Elon Musk. Obiettivo: intercettare tutti quegli utenti delusi dai cambiamenti che il magnate sudafricano ha imposto a Twitter e sfruttare la grossa fase di crisi tecnica e di identità che il social con l’uccellino sta affrontando da circa un anno. Ma non solo. L’app per ora è disponibile sui mercati americano, britannico e altri, ma non nell’Unione europea per motivazioni legate alla privacy dei suoi utenti. Gli iscritti al primo giorno, stando alle stime provvisorie di Zuckerberg, sarebbero oltre 30 milioni. L’abbiamo scaricata attraverso un account Apple USA e sembra già pronta per funzionare in Europa. Dopo l’apertura,si presenta già integrata all’ecosistema social italiano: la ...