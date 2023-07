...dal mondo della ricerca danno qualche ulteriore speranza per lenire gravi patologie come i... motivo per il quale una porzione del tessuto tumorale asportato deve essere testato con...Dall', focalizzata principalmente suiesofagogastrico, epato - bilio - pancreatico e colorettale, emerge anche la necessità di sostituire il tradizionale approccio 'one - size - fits - ...È la terzaepidemiologica nella Valle del Sacco . Cioè: sono state visitate le persone, ... si è registrata una forte correlazione tra smog e morti provocate damaligni e malattie ...

Tumori: indagine, malnutrito fino a 80% pazienti e meno di 40% valutato alla diagnosi Adnkronos

Meno del 40% dei malati di cancro ha una valutazione nutrizionale alla diagnosi. La malnutrizione - stimata fino all’80% in questi pazienti, con meno ...Padova, 6 lug. (Adnkronos Salute) - La nutrizione clinica gioca un ruolo cruciale nel trattamento moderno del cancro, evidenziando la necessità di una collaborazione strutturata e multidisciplinare t ...