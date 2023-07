Tu sì que vales | Belen Rodriguez fuori da Mediaset | chi conduce al suo posto? Ecco la verità

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’addio dista facendo discutere: come sappiamo, la showgirl verrà rimpiazzata da Veronica Gentili a Le Iene. La giornalista, infatti, è stata vista a cena con Davide Parenti, ideatore della trasmissione, e questo – già diverse settimane fa – ha lasciato intendere un cambio di rotta per ciò che riguarda il...

Gerry Scotti su tutti (impegnato con Tu si, Lo show dei record, Caduta libera ), sarà il volto di Io canto generation e nel preserale gli sarà affidata "una nuova edizione evoluta" della ...A sostituirla a Le Iene Veronica Gentili , mentre la showgirl argentina ha deciso di salutare anche la conduzione di Tu sì. Per questo ha voluto mandare un messaggio a Davide Parenti , ...... con la pubblicazione qualche giorno fa dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, l'addio a Cologno Monzese è stato infine confermato: alla conduzione di Tú sísin dalla sua prima ...

Mediaset: Bianca Berlinguer su Rete4, Littizzetto a Tu sì que vales e Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso La Stampa

La presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023-2024 ha rivelato un grande assente: Belen Rodriguez. L'argentina ...