Tripletta di Philipsen al Tour | Vingegaard resta in giallo

(Di venerdì 7 luglio 2023) BORDEAUX (FRANCIA) (ITALRPESS) – Jaspercala il tris. Il corridore belga della Alpecin-Deceuninck ha battuto nella volata di gruppo il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) e l'eritreo Biniam Girmay (Intermarchè-Circus-Wanty) vincendo la settima tappa delde France 2023, la Mont-de-Marsan-Bordeaux di 169,9 chilometri. Frazione senza troppe emozioni, con l'azione solitaria di Simon Guglielmi (Team Arkea-Samsic) raggiunto poi da Pierre La(TotalEnergies) e Nans Peters (AG2R Citroen Team): la fuga è stata riassorbita dal gruppo a pochi chilometri dal traguardo, con il ciclista belga che ha conquistato la terza tappa arrivata allo sprint in questa Grande Boucle. Nessun cambio in testa alla classifica, il danese Jonas(Jumbo-Visma), campione in carica, rimane in maglia gialla. Domani ...