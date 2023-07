Travaglio | “La Russa difendendo il figlio con quelle dichiarazioni assurde si mette in una situazione difficile E’ abuso di potere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Le situazioni dei figli non devono ricadere sui padri, dipende poi la gestione che farà di questo processo La. Se pensa di farlo come ha fatto oggi credo che a un certo punto dovrà dirsi”. E’ il commento del direttore del Fatto Quotidiano nel corso della diretta con Peter Gomez e Antonio Padellaro sul caso Santanché. “Non puoi dire l’ho interrogato e ho già assolto mio, gli interrogatori non li fa il padre nemmeno se fa l’avvocato”, aggiunge Marco: “Lui fa benissimo – prosegue – a parlare con ilper farsi l’idea della sua versione ma poi spetterà al magistrato verificare se è vera quella delo quella della ragazza”. Perle frasi di Ignazio Lasono “undi ...