Tragico incendio a Milano in una casa di cura per coniugi in | 6 morti e 81 feriti

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un gravedivampato in una struttura perha causato la morte di sei persone e ferito altre 81. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’, mentre le vittime sono state identificate e le persone ferite sono state portate in diversi ospedali della zona. Nella notte di venerdì 7 luglio, una terribile tragedia ha colpito la città di. Un violentoha devastato unadi riposo per, situata in via dei Cinquecento 19, nella zona di Corvetto. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di sei persone e ferito altre 81, che sono state trasferite in diversi pronto soccorso die dell’hinterland. Le vittime dell’sono state ...