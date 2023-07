Tragedia nella casa di riposo | 6 morti tra fiamme e fumo e decine di ricoverati in ospedale

(Di venerdì 7 luglio 2023) È di seie di due feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato all’una e venti circa di questa notte in una Rsa. Da ore i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’incendio lavorano senza sosta: “le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato la struttura, coinvolta parzialmente al primo piano” hanno spiegato i soccorritori. Sei persone sono morte, 81 le persone ferite trasportate ine 170 evacuati. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Al momento i feriti sono stati distribuiti in quindici diverse strutture ospedaliere di Milano e hinterland, spiega l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza istituita dalla regione Lombardia, che si occupa del servizio sanitario di emergenza urgenza all’interno del territorio regionale. L’incendio è scoppiato ...

