Traffico Roma del 07-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara giornata di sciopero dei mezzi riprenderà alle 20 e intenso ilin queste ore in un fine settimana anche di scienze sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente tra via di Boccea è la via Trionfale in carreggiata interna in direzione della Cassia a seguire dalla Cassia verso la Nomentana e la Tiburtina rallentamenti e code in numerosi tratti in carreggiata esterna lunghi rallentamenti e code nel tratto Sud dell’anello sulla tangenzialeintenso code nel tratto di Corso Francia e della Salaria e incolonna la zona di San Giovanni e del veranoin uscita daabbiamo code su Colombo Pontina e Ardeatina queste le principali notizie al prossimo appuntamento un servizio a cura della e della polizia ...