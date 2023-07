Traffico Roma del 07-07-2023 ore 14 | 30

(Di venerdì 7 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...Sarrabus grazie alla quale furono smantellate tre organizzazione criminali che gestivanoe spaccio di droga non solo in Sardegna, ma che avevano ramificazioni a Foggia, Torino efino ad ...... dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al... Si tratta dei collegamenti 38 (stazione Termini - Porta di), 44 (via Montalcini - via del ...Sarà un week end all'insegna della musica a. Il concerto di Ultimo, dei Gun's N Roses e di Coez animeranno la scena. Il cantante di San ... temporanee chiusure al. Il concerto dei Guns N' ...

Basta traffico a Cecchignola: il Campidoglio approva gli interventi per la mobilità di Roma Sud RomaToday

La Terza Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha condannato Francesco Costantino alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione e Giovanni Sti ...Il tutor è un dispositivo elettronico che regola la velocità del traffico su strada. Scopriamo come funziona, la sua storia e perché è stato introdotto per aumentare la sicurezza sulle strade ...