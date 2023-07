Traffico Roma del 07-07-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 7 luglio 2023) Luceverdemerito mattina l’ascolto sulla Cassia Veientana si sta in coda per lavori tra Castel de’ ceveri e Formello in direzione di Viterbo su Grande Raccordo Anulare rallentamenti in esterna tra l’uscita per laFiumicino e via Appia rallentamenti sulla tangenziale Tra l’uscita di Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in corso con lo sciopero del trasporto pubblico a livello nazionale di 24 ore indetto dal sindacato faisa confail fino alle ore 17 e poi dalle 20 A fine servizio l’agitazione riguarda la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dallaTPL possibili disagi nei collegamenti regionali di Cotral chiusa la linea della metropolitana possibili disagi sulla metro B B1 e sulla linea termini Centocelle regolare la metro C e sono previste le fasce di garanzia da Inizio servizio fino alle 8:03 dalle ...

...Sarrabus grazie alla quale furono smantellate tre organizzazione criminali che gestivanoe spaccio di droga non solo in Sardegna, ma che avevano ramificazioni a Foggia, Torino efino ad ...... dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al... Si tratta dei collegamenti 38 (stazione Termini - Porta di), 44 (via Montalcini - via del ...Sarà un week end all'insegna della musica a. Il concerto di Ultimo, dei Gun's N Roses e di Coez animeranno la scena. Il cantante di San ... temporanee chiusure al. Il concerto dei Guns N' ...

Basta traffico a Cecchignola: il Campidoglio approva gli interventi per la mobilità di Roma Sud RomaToday

Il tutor è un dispositivo elettronico che regola la velocità del traffico su strada. Scopriamo come funziona, la sua storia e perché è stato introdotto per aumentare la sicurezza sulle strade ...Non solo il bel tempo, ma anche l’avvio dei saldi estivi contribuiranno a rendere sabato 8 luglio una giornata da bollino rosso in particolare sull’autostrada A4 in direzione Trieste. Code e rallentam ...