Traffico Roma del 07-07-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 7 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anularerallentato in carreggiata interna tra l’uscita Casilina e la via del mare anche per la presenza dei lavori sulla carreggiata esterna si sta in coda tra l’uscita per laFiumicino e la Pontina in viale del Muro Tortorallentato tra via del Galoppatoio e via Luisa di Savoia in direzione Lungotevere fuori raccordoin coda per lavori sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione mare in corso lo sciopero del trasporto pubblico a livello nazionale di 24 ore indetto dalla sindacato faisa confail fino alle 17 e dalle 20 A fine servizio l’agitazione riguarda la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dallaTPL possibili disagi nei collegamenti regionali ...