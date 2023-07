Traffico Roma del 07-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anularein coda in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina è la via del mare anche per la presenza dei lavoriin carreggiata esterna dall’uscita di via Salaria e Trionfale ed anche rallentamenti tra Casilina e Tiburtina aNord si sta in coda sulla via Flaminia dal raccordo a due punti auto in fila per incidente via Aurelia a partire da Malagrotta fino alla Circonvallazione Aurelia sulla tangenziale coda pertra l’uscita per via Nomentana & via Salaria in direzione stadio venerdì nero per il trasporto pubblico a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio l’agitazione riguarda la rete Atac e i collegamenti periferici gestiti dallaTPL ...