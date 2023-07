Traffico Roma del 07-07-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 7 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pertanto, alla luce di quanto disposto con tale ordinanza, gli orari di vigenza della suddetta area pedonale, e quindi di chiusura alveicolare (Corso Italia, piazza delle Erbe, via, ...Ed è anche la "risposta" diad alcuni tentativi esperiti a Bruxelles per portare ad una sorta ... ndr) sul loro territorio nella misura in cui costituiscedi esseri umani. Stanno cioè ...Attualmente, sul luogo dell'evento, iltransita su una sola corsia. In alternativa, ai veicoli diretti versosi consiglia di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria per poi ...

Basta traffico a Cecchignola: il Campidoglio approva gli interventi per la mobilità di Roma Sud RomaToday

Grave incidente ieri sera lungo Viale Guglielmo Marconi all’altezza di Largo Verratti. Per cause da accertare una bici e uno scooter si sono scontrati all’incrocio intorno alle 22.30 di giovedì 6 lugl ...L’attività della polizia che su disposizione della Procura di Velletri ha effettuato gli accertamenti e le verifiche finalizzati proprio alla ricerca di stupefacenti. Arrestato un giovane ...