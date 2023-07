Traffico Roma del 07-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare troviamorallentato in coda in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina è la via del Mare in carreggiata esterna si rallenta tra l’uscita e Casilina e Tiburtina e a seguire tra le uscite Trionfale e Aureliaintenso sulla via Flaminia tra Grottarossa e due pontiincolonnato per incidente sulla via Aurelia a partire da rotta fino allo svincolo per via della Stazione Aurelia in direzione del centro sulla tangenziale rallentamenti e code a tratti tra l’uscita per via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico ed anche code tra l’uscita Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni disagi oggi perché si sposta con i mezzi pubblici a causa dello sciopero del trasporto pubblico a ...