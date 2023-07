Toyota - Land Cruiser | ritono in America

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laè pronta a riportare inla. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser evocativo: il profilo della nuova fuoristrada è infatti affiancato a quello della FJ40 del 1960, suggerendo così il debutto in Usa della nuovapossa avvenire come Model Year 2025 in occasione dei 65 anni di carriera. La piattaforma non è la stessa. In Europa, laha introdotto ladi nuova generazione (Series 300) nel 2022, mentre negli States ha presentato di recente la Lexus GX. A giudicare dall'immagine anticipata dalla Casa, la linea di cintura e altri particolari indicano che lana dovrebbe utilizzare come base proprio il ...