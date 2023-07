Tour de France. Philipsen rimanda il sogno di Cavendish

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) C'è niente di ineludibile nel ciclismo, a volte le occasioni si materializzano anche quando non erano preventivate e una bicicletta dà la possibilità di scartare di lato, imboccare vie che non si pensava fosse possibile prendere. Alcune volte è più semplice rendere realtà l'immaginazione, altre un po' meno, molto meno. Tipo quando la strada è piatta, di salite non ce ne sono, ci sono trentacinque gradi e il vento quello caldo che sale da sud. Oggi doveva esserci un arrivo in volata, era difficile potesse andare altrimenti. Qualcuno c'ha provato lo stesso, Pierre Lae Nans Peters, scattati a 78 chilometri dall'arrivo, hanno dato qualche preoccupazione, nemmeno troppe. Volata è stata. E Jasperha vinto ancora: tre vittorie su tre, cento per cento d'efficacia, nonostante i calcoli non del tutto giusti fatti dalla sua squadra. Non era ...