Tour de France 2023 | tutte le classifiche | Vingegaard in giallo | Philipsen sempre più leader a punti

Jasper Philipsen vince in volata la settima tappa del Tour de France, con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux di 170 km. Il belga dell’Alpecin-Deceunick, al terzo successo in questa Grande ...Il corridore belga della Alpecin-Deceuninck ha battuto nella volata di gruppo il britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) e l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè-Circus-Wanty) vincendo la ...