Tour de France 2023 | tappa di oggi Mont-de-Marsan – Bordeaux | orari | percorso | favoriti Philipsen atteso in volata

(Di venerdì 7 luglio 2023) La calma, prima dell’ulteriore tempesta nel week-end. Si placano leggermente gli animi alde: in attesa di sabato e domenica spazio ad unanella-de-, settimadella Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.Tanta, tanta pianura in questi 169,9 chilometri che attendono i corridori. Nella prima metà di gara le difficoltà sia a livello altimetrico che planimetrico sono zero: occhio solo al traguardo volante di Grignols. L’unico GPM di giornata, di quarta categoria, è posizionato a 68 chilometri dal traguardo: Côte de Béguey (1,2 km al 4,4% di pendenza media). Da lì in poi si ...

Lo sloveno si impone nella Tarbers - Cauterets Cabasque di 145 km, il danese nuovo leader Tadej Pogacar vince in solitaria la sesta tappa del Tour de France, la Tarbers - Cauterets Cabasque di 145 km con arrivo in salita. Lo sloveno del team Uae Emirates si impone in 3h54'27' precedendo di 24 il danese Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma).

Si svolgerà oggi, venerdì 7 luglio 2023, la settima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Dopo le due frazioni per scalatori degli scorsi giorni, in cui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej ...Qualcuno lo aveva dato già per sconfitto o quanto meno non pronto per questo Tour de France, ma Tadej Pogacar nella seconda tappa sui Pirenei ha fatto vedere di essere vivo e e pronto a lottare per… L ...