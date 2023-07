Tour de France 2023 | Cavendish | So near and yet so far

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) ha vinto in volata la settima tappa del 110°de, da Mont de Marsan a Bordeaux lungo 170 chilometri pianeggianti, una frazione dedicata al corridore spagnolo Luis Ocana a mezzo secolo dalla sua trionfale vittoria aldel 1973. Il fiammingo ha preceduto il manx Mark(Astana Qazaqstan) che ha così sfiorato il 43° successo nella Grande Boucle, quello che gli avrebbe consentito di staccare Eddy Merckx diventando il più vincente di sempre in fatto di tappe nella storia della corsase. Al terzo posto si è piazzato l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè Circus Wanty) che ha così conquistato il suo primo podio al. La classifica generale è rimasta invariata con il campione uscente Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) in ...

